Девять округов Херсонщины остались без света из-за атаки ВСУ
Девять округов Херсонской области лишились электроснабжения из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — уточнил он.
На месте работают аварийные службы и энергетики. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно вернуть жителям электричество.
В ночь на 25 мая украинские боевики обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ. Предварительно, обошлось без пострадавших, объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения.