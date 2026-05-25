Девять округов Херсонщины остались без света из-за атаки ВСУ

Девять округов Херсонской области лишились электроснабжения из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — уточнил он.

На месте работают аварийные службы и энергетики. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно вернуть жителям электричество.

В ночь на 25 мая украинские боевики обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ. Предварительно, обошлось без пострадавших, объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения.

