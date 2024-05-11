Спецоперация 11 мая 2024, 01:02 Число пострадавших из-за удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках выросло Пасечник: число пострадавших при атаке ВСУ в Ровеньках увеличилось до 8

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Число пострадавших при ударе по нефтебазе в Ровеньках увеличилось до восьми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

Украинские боевики обстреляли город Ровеньки, после чего загорелась нефтебаза и близлежащие дома. Среди пострадавших сотрудники базы и местные жители.

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До этого Минздрав ЛНР сообщил о гибели троих человек в результате атаки ВСУ. В больницах находится семь пострадавших, среди которых один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Несколько дней назад украинские боевики обстреляли ракетами западного образца ATACMS нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Тогда пострадали пять сотрудников базы, их госпитализировали. Кроме того, на место приехали спасатели, ликвидировавшие крупный пожар.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов тогда отметил, что «нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США», передало радио Sputnik.