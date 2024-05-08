Пять человек пострадали на нефтебазе в Луганске при ударе ракеты ATACMS | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 00:38 Пять человек пострадали на нефтебазе в Луганске при ударе ракеты ATACMS Пасечник: пять сотрудников нефтебазы пострадали при ударе ВСУ по Луганску РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские боевики обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, ракетами западного образца ATACMS. В результате пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы», — написал он.

Реклама

По словам Пасечника, на место обстрела отправили четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара.

В результате удара повреждения получили линии электропередачи, после этого дома в районе нефтебазы частично остались без света. Также загорелся газопровод высокого давления. Сейчас все луганские подразделения МЧС делают все, чтобы не допустить распространения огня.

До этого сообщалось, что жители Луганска услышали несколько взрывов, на окраинах города начался пожар.