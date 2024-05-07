ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 23:39 ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске Пасечник: украинские боевики обстреляли нефтебазу в Луганске РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — уточнил лидер республики.

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По словам Пасечника, информация о пострадавших еще уточняется. Он держит ситуацию на личном контроле.

До этого появились сообщения, что в Луганске прогремели несколько взрывов, на окраинах города заметили пожар.

В конце апреля украинские боевики ударили беспилотниками по нефтебазе в городе Людиново Калужской области, но обошлось без взрывов. Сбитые дежурными силами противовоздушной обороны дроны упали на территории предприятия, повредив обломками внешнюю обшивку резервуара. Ни разрушений, ни пожара на месте их падения не было.