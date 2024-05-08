Пожар после обстрела ВСУ ликвидировали в Луганске | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 10:26 Пожар после обстрела ВСУ ликвидировали в Луганске МЧС сообщило о ликвидации пожара после обстрела ВСУ в Луганске

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Крупный пожар ликвидировали в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе МЧС. Возгорание произошло после очередного обстрела со стороны ВСУ.

Спасателям удалось не допустить увеличения площади, охваченной пламенем. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники.

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Накануне вечером ВСУ нанесли удар по нефтебазе, расположенной в черте Луганска. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его информации, для атаки противник использовал ракеты западного образца ATACMS. В результате пострадали пять сотрудников нефтебазы. Их доставили в больницу.

Утром 8 мая СК РФ сообщил о начале расследования обстрела объекта в Луганске, а также атаки дрона в Никитовском районе города Горловки в ДНР.