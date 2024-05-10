Число погибших при обстреле ВСУ нефтебазы в ЛНР достигло трех | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 23:13 Число погибших при обстреле ВСУ нефтебазы в ЛНР достигло трех Минздрав ЛНР: три человека погибли при обстреле ВСУ нефтебазы в Ровеньках РИА «Новости»

Читать 360 в

Число погибших в результате обстрела ВСУ нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех. Об этом сообщила пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.

Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, сейчас в больницах находится семь пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии.

Реклама

«Одного из них перевели на ИВЛ. Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы. И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок», — уточнила она.

Также в Ровеньки из ЛРКБ направили бригаду санавиации, в состав которой вошли хирург, анестезиолог, травматолог и комбустиолог.

Украинские боевики нанесли удар по мирному городу Ровеньки. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела загорелась нефтебаза. Изначально было известно об одном погибшем и шести пострадавших.