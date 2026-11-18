Пасечник сообщил о семи погибших и четырех раненных при ударах ВСУ по ЛНР

Удары украинских боевиков привели к гибели семи жителей Луганской Народной Республики и серьезным ранениям еще четырех человек за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник .

Он подчеркнул, что самое большое количество жертв пришлось на водителей. За минувшие сутки при ударах ВСУ по дорогам Старобельского, Новоайдаровского и Новопсковского муниципальных округов погибли шоферы легковушки, микроавтобуса и двух грузовиков.

В районе села Светлого в ходе удара погиб 22-летний тракторист. Также под атакой оказался автомобиль дорожной службы в Беловодском муниципальном округе. На месте от полученных ран погиб рабочий, еще один дорожник получил ранения.

В Троицком беспилотник атаковал шедших по улице женщин. Погибла 62-летняя местная жительница. Ранения получили три человека.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления» — заключил Пасечник.

Ранее женщина погибла в разрушенном из-за атаки БПЛА доме в Лисичанске.