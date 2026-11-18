Жертвами ударов ВСУ стали семь жителей Луганской Народной Республики
Пасечник сообщил о семи погибших и четырех раненных при ударах ВСУ по ЛНР
Удары украинских боевиков привели к гибели семи жителей Луганской Народной Республики и серьезным ранениям еще четырех человек за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Он подчеркнул, что самое большое количество жертв пришлось на водителей. За минувшие сутки при ударах ВСУ по дорогам Старобельского, Новоайдаровского и Новопсковского муниципальных округов погибли шоферы легковушки, микроавтобуса и двух грузовиков.
В районе села Светлого в ходе удара погиб 22-летний тракторист. Также под атакой оказался автомобиль дорожной службы в Беловодском муниципальном округе. На месте от полученных ран погиб рабочий, еще один дорожник получил ранения.
В Троицком беспилотник атаковал шедших по улице женщин. Погибла 62-летняя местная жительница. Ранения получили три человека.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления» — заключил Пасечник.
Ранее женщина погибла в разрушенном из-за атаки БПЛА доме в Лисичанске.