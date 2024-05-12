Число погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до пяти | 360°

Важное 12 мая 2024, 18:31 Число погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до пяти МЧС сообщило о пяти погибших при обрушении дома в Белгороде

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Спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося дома на улице Щорса Белгороде еще одно тело, сообщила пресс-служба МЧС. Число погибших из-за террористической атаки ВСУ выросло до пяти.

«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», — указали в ведомстве.

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Всего при ЧП пострадали 20 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что семьям с детьми окажут необходимую помощь в пунктах временного размещения.

Днем 12 мая в результате удара ВСУ на улице Щорса рухнул подъезд жилого дома. По Белгороду били ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО Vampire и «Ольха». Об обрушении в многоэтажке доложили президенту Владимиру Путину.