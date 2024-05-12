Число погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до пяти | 360°

12 мая 2024, 18:31
Число погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до пяти
МЧС сообщило о пяти погибших при обрушении дома в Белгороде
Спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося дома на улице Щорса Белгороде еще одно тело, сообщила пресс-служба МЧС. Число погибших из-за террористической атаки ВСУ выросло до пяти.
«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», — указали в ведомстве.
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Всего при ЧП пострадали 20 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что семьям с детьми окажут необходимую помощь в пунктах временного размещения.
Днем 12 мая в результате удара ВСУ на улице Щорса рухнул подъезд жилого дома. По Белгороду били ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО Vampire и «Ольха». Об обрушении в многоэтажке доложили президенту Владимиру Путину.
Спасатели
Обрушения
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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