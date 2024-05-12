Стало известно состояние пострадавших при обрушении дома в Белгороде детей | 360°

12 мая 2024, 17:32
Стало известно состояние пострадавших при обрушении дома в Белгороде детей
Львова-Белова: при обрушении дома в Белгороде 2 ребенка получили средние травмы
Подросток и младенец, которые 12 мая пострадали при частичном обрушении высотки на улице Щорса в Белгороде из-за украинского обстрела, получили травмы средней степени тяжести. Об этом в Telegram-канале написала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.
«Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести», — сообщила уполномоченный по правам ребенка.
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По словам Львовой-Беловой, всего при ЧП пострадали 19 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Она добавила, что семьям с детьми окажут необходимую помощь в пунктах временного размещения.
Ранее спасатели обнаружили выжившего под завалами человека, ему передали кислород. До этого экстренные службы извлекли из-под обломков женщину.
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