Стало известно состояние пострадавших при обрушении дома в Белгороде детей | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:32 Стало известно состояние пострадавших при обрушении дома в Белгороде детей Львова-Белова: при обрушении дома в Белгороде 2 ребенка получили средние травмы РИА «Новости»

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Подросток и младенец, которые 12 мая пострадали при частичном обрушении высотки на улице Щорса в Белгороде из-за украинского обстрела, получили травмы средней степени тяжести. Об этом в Telegram-канале написала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.

«Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести», — сообщила уполномоченный по правам ребенка.

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По словам Львовой-Беловой, всего при ЧП пострадали 19 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Она добавила, что семьям с детьми окажут необходимую помощь в пунктах временного размещения.

Ранее спасатели обнаружили выжившего под завалами человека, ему передали кислород. До этого экстренные службы извлекли из-под обломков женщину.