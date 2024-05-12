Список погибших при ЧП в Белгороде опубликуют после разбора завалов | 360°

12 мая 2024, 22:56
Список погибших при ЧП в Белгороде опубликуют после разбора завалов
Гладков: списки погибших в Белгороде будут после завершения спасательных работ
Полный список погибших под завалами обрушившегося подъезда многоэтажного дома на улице Щорса опубликуют сразу после завершения спасательных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме», — написал глава региона.
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Гладков добавил, что в подъездах дома дежурят силы самообороны, а волонтеры занимаются подвозом горячего питания и напитков. Спасателей кормят, жильцов переселили. Часть их них разместили в пунктах временного размещения, другие отправились к родственникам.
Кроме того, на местах работают медики и психологи.
В результате обрушившегося из-за обстрела ВСУ подъезда дома погибли 12 человек, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. На месте разбора завалов работают более 400 человек.
Смертность
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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