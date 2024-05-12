Список погибших при ЧП в Белгороде опубликуют после разбора завалов | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 22:56 Список погибших при ЧП в Белгороде опубликуют после разбора завалов Гладков: списки погибших в Белгороде будут после завершения спасательных работ Telegram / губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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Полный список погибших под завалами обрушившегося подъезда многоэтажного дома на улице Щорса опубликуют сразу после завершения спасательных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме», — написал глава региона.

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Гладков добавил, что в подъездах дома дежурят силы самообороны, а волонтеры занимаются подвозом горячего питания и напитков. Спасателей кормят, жильцов переселили. Часть их них разместили в пунктах временного размещения, другие отправились к родственникам.

Кроме того, на местах работают медики и психологи.

В результате обрушившегося из-за обстрела ВСУ подъезда дома погибли 12 человек, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. На месте разбора завалов работают более 400 человек.