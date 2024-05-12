Эксклюзив 12 мая 2024, 19:43 «Безусловно, надо рисковать». Заслуженный спасатель — о разборе завалов на Щорса Спасатель Щетинин: на Щорса есть риск повторного обрушения, но надо рисковать РИА «Новости»

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Работы на месте обрушения подъезда многоэтажке в Белгороде, безусловно, надо продолжать, несмотря на риск разрушения. Об этом в беседе с ведущей «360» Анастасией Букреевой заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Да, риск повторного обрушения есть, но под завалами могут быть люди, поэтому, безусловно, надо рисковать, по крайней мере профессиональным спасателям, и продолжать работы», — подчеркнул он.

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При этом Щетинин обратил внимание, что западные коллеги, вероятно, не полезли бы разбирать обломки, понимая, что наверху опасность (имеется в виду ситуация с обрушением чердачного этажа с крышей — он рухнул через час с небольшим после ЧП — прим. ред.), но для российских специалистов жизни людей всегда на первом месте.

«Да, наши ребята рискуют, выставляют наблюдателей, делают все максимально быстро и эффективно, чтобы спасти людей, которых в этих условиях еще можно спасти. Вторым-третьим эшелоном уже закрепляют конструкции, чтобы их убирать, разбирать с помощью подъемных механизмов до основания в поисках других выживших», — заключил он.

По последним данным МЧС, из-под завалов достали седьмого погибшего. Разбор обломков будет продолжаться и в ночное время.