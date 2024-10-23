Четыре дрона ВСУ сбили над Ростовской областью

На прошлой неделе российские военные пресекли попытки боевиков атаковать территории РФ. Дроны ВСУ и две ракеты сбили над Курской, Брянской и Орловской областями. Также противник атаковал Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. Ранения получили пять мирных жителей.
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