Четыре дрона ВСУ сбили над Ростовской областью

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА в районе Новошахтинска. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Накануне ВСУ в очередной раз атаковали Орловскую область. Глава региона Андрей Клычков уточнил, что системы ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников. ВСУ также обстреляли дронами село в Брянской области. Пострадала местная жительница, ее доставили в больницу.

На прошлой неделе российские военные пресекли попытки боевиков атаковать территории РФ. Дроны ВСУ и две ракеты сбили над Курской, Брянской и Орловской областями. Также противник атаковал Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. Ранения получили пять мирных жителей.