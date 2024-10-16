Системы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в трех регионах России

Системы ПВО пресекли попытки ВСУ атаковать территорию России. Украинские дроны и две ракеты сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, сообщили пресс-служба Минобороны и главы регионов.

«В период с 19:00 до 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в министерстве обороны.

Один беспилотник сбили над Брянской областью, четыре — над Орловской. Об этом в Telegram-канале написали главы регионов Александр Богомаз и Андрей Клычков.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что системы ПВО уничтожили две украинских ракеты.

Утром в Воронежской области сбили беспилотник. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.