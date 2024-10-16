Пять жителей Белгородской области получили ранения из-за обстрелов ВСУ

Гладков: от удара ВСУ пострадали пять жителей Шебекина и Новой Таволжанки

Украинские боевики обстреляли Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате пострадали пять человек, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В Шебекине осколочные ранения получили женщина и двое мужчин, их доставили в городскую больницу. Из-за удара выбило окна в 13 многоквартирных домах, административном здании, почте, частном домовладении, а также в трех социальных и коммерческом объектах. В двух многоэтажках перебило газовую трубу, добавил Гладков.

В Новой Таволжанке из-за прилета снаряда мужчина получил минно-взрывную травму. Еще одну местную жительницу госпитализировали с осколочными ранениями брюшной полости и ноги.

За день до этого в Белгородском районе украинский беспилотник атаковал автобус. Пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.