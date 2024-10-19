Украинские БПЛА вновь атаковали Орловскую область

ВСУ в очередной раз атаковали территорию Орловской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Он уточнил, что системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.
«Орловская область снова стала целью вражеских атак. На территории региона средствами ПВО уничтожены семь украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы», — отметил глава региона.
Он уточнил, что расчеты противовоздушной обороны дежурят круглосуточно, работа идет в усиленном режиме. Клычков поблагодарил военных за надежную и слаженную работу.
В ночь на 17 октября в Орловской области сбили три вражеских дрона. В результате атаки никто не пострадал.
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