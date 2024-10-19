Женщина пострадала из-за атаки дрона-камикадзе в селе под Брянском

Богомаз: ВСУ атаковали село в Брянской области, есть пострадавшая

Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села», — написал он.

Женщине оказали медпомощь.

Осколками после взрыва повредило фасад жилого дома. На место происшествия выехали спецслужбы.

В этот же день один из беспилотников врезался в нежилое здание. Обошлось без дальнейшего возгорания, никто не пострадал.

Минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили 16 дронов над Брянской, Ростовской и Белгородской областями.