Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села», — написал он.
Женщине оказали медпомощь.
Осколками после взрыва повредило фасад жилого дома. На место происшествия выехали спецслужбы.
В этот же день один из беспилотников врезался в нежилое здание. Обошлось без дальнейшего возгорания, никто не пострадал.
Минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили 16 дронов над Брянской, Ростовской и Белгородской областями.
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Женщина пострадала из-за атаки дрона-камикадзе в селе под Брянском
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