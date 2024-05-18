Четыре авиабомбы и две ракеты ВСУ уничтожили в Белгородской области | 360°

18 мая 2024, 15:38
Четыре авиабомбы и две ракеты ВСУ уничтожили в Белгородской области
Средства ПВО уничтожили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM ВСУ
Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Попытку террористической атаки со стороны украинских войск пресекли в промежуток времени с 12:20 до 12:30. ВСУ использовали для удара бомбы Hammer французского производства и американские ракеты HARM, уточнили в ведомстве.
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Ранее украинские боевики атаковали Скадовск в Херсонской области. В результате пострадали 11 человек. Врачи оказали пострадавшим помощь. В местной администрации сообщили, что ВСУ ударили по жилому дому.
Уточнялось, что украинская армия использовала для атаки установку HIMARS. На месте ЧП вспыхнул пожар.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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