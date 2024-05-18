ВСУ ударили по Херсонской области из HIMARS, трое жителей ранены | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 10:53 ВСУ ударили по Херсонской области из HIMARS, трое жителей ранены Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Скадовску в Херсонской области из установок HIMARS. Один из жилых домов разрушило, трое местных жителей получили ранения, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.

Начался пожар, спасатели тушат возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы.

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«На данный момент известно о троих раненых местных жителях. Обстрел города велся из РСЗО HIMARS американского производства», — уточнили в пресс-службе.

В этот же день украинские боевики пытались атаковать Крым с помощью беспилотника. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский дрон. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.