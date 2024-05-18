Число пострадавших от обстрела жителей Скадовска выросло до 11 | 360°

Важное 18 мая 2024, 11:25 Число пострадавших от обстрела жителей Скадовска выросло до 11 Губернатор Сальдо: из-за ударов ВСУ по Скадовску пострадали 11 человек

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Число раненных в результате удара ВСУ по Скадовску в Херсонской области увеличилось до 11 человек. Украинские боевики обстреливали город из установок HIMARS, сообщило РИА «Новости».

«Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек», — указала пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо.

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Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, на место ЧП прибыли экстренные службы. По данным администрации Скадовского муниципального округа, ВСУ ударили по жилому дому. Из-за атаки боевиков начался пожар, огнеборцы приступили к его ликвидации. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

В тот же день над территорией Крыма российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА. В Минобороны отметили, что ВСУ пытались с помощью дрона атаковать объекты на территории России.