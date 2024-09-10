Части сбитого беспилотника рухнули в районе аэропорта Жуковский

Части сбитого беспилотника упали районе аэропорта Жуковский. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем
Telegram-канале.
«Устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», — написал он.
По данным
онлайн-табло, ближайший рейс должен был прибыть в аэропорт из Екатеринбурга в 06:20. Пока его задержали до 07:45. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, воздушную гавань закрыли на прилет и вылет самолетов.
Ночью столичный регион подвергся атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны
уничтожили два летевших на Москву беспилотника в городском округе Домодедово. Еще четыре дрона ВСУ сбили в Подольском городском округе.
Во время атаки украинских беспилотников пострадали многоквартирные дома в
городе Раменском. Погиб девятилетний ребенок. В жилом доме в Раменском городском округе после попадания обломков одного из сбитых БПЛА начался пожар.
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