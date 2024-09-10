Обломки БПЛА попали в жилую многоэтажку в Раменском

Жители Раменского городского округа сообщили, что обломки одного из сбитых беспилотников попали в жилую многоэтажку, на месте падения начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«На месте виден пожар. В данный момент информации о пострадавших нет», — уточнил канал.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские зенитчики сбили два вражеских дрона в Раменском городском округе. На место падения обломков БПЛА выехали экстренные службы. На тот момент пострадавших и разрушений не обнаружили.

Позже столичный градоначальник сообщил, что российские военные сбили еще четыре дрона ВСУ, летевших на Москву, в Подольском городском округе.

Ранее появилась информация, в Троицком административном округе Подмосковья обломки беспилотника упали на территории частного дома.