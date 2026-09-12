Буданов заявил, что Украина готовится к новому раунду переговоров в октябре

Очередной раунд переговоров по Украине может пройти в октябре. Руководитель офиса президента Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, заявил об этом журналистам, сообщила Lenta.ru со ссылкой на издание «РБК-Украина».

«Готовимся. На октябрь», — сказал он.

Буданов уточнил, что переговоры пройдут в трехстороннем формате. На вопрос о том, выбран ли Ближний Восток местом встречи, он не ответил.

Площадку для проведения переговоров ранее предлагала Турция. Обсуждался любой формат.

Ранее Россия выступила за возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине без прекращения боевых действий на время дипломатического процесса. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что важно заключить сделку на российских условиях, иначе кризис возобновится и разрастется до глобального.