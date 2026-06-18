Турция предложила России площадку для переговоров по Украине

Турция готова стать площадкой для переговоров России и Украины. Об этом заявил Первому каналу помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Накануне Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию была подтверждена», — подчеркнул Ушаков.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял и Путину, и Владимиру Зеленскому, что его страна готова принять переговоры, в том числе на высшем уровне. Однако то, состоятся ли они, зависит от воли и готовности сторон конфликта.