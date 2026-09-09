Медведев: РФ заинтересована в завершении конфликта на Украине как можно скорее

Конфликт на Украине следует завершить на условиях России, в противном случае он возобновится и разрастется до мирового. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил об этом в интервью «Ведомостям» .

«Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. При этом он должен окончиться на наших условиях, для того чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или разрастания в мировой», — сказал он.

Медведев уверен, что вероятность превращения украинского конфликта в глобальный действительно существует. Он предупредил, что если прекратить боевые действия не на российских условиях, то они возобновятся через короткий промежуток времени, потому что противники постараются посягнуть на страну.

Ранее зампред Совбеза уличил Запад в спонсировании украинского терроризма. Атаки на аэропорт Лейпцига он счел последствиями политики Германии.