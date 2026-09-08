В Кремле выразили надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Пресс-секретарь президента добавил, что американские представители активно работают над урегулированием, проводя встречи как в Москве, так и в Киеве. В Кремле позитивно оценивают усилия президента США Дональда Трампа в этом направлении.

Песков подчеркнул, что Россия нацелена на достижение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции. При этом Москва отдает приоритет мирному пути решения конфликта, резюмировал он.

В прошедшее воскресенье, 5 сентября, президент Владимир Путин встретился с представителями США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Также там присутствовали помощник и спецпредставитель главы государства Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Песков назвал эти переговоры признаком доверия.