Вооруженные силы России одержали грандиозную победу, освободив Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил британский журналист Грэм Филлипс в беседе с РИА «Новости» .

Репортер связал значение Константиновки не только с военной ситуацией, но и с историей: именно там выпустили стекло, которое использовали для кремлевских звезд.

«И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам (военнослужащим ВС России — прим. ред.). И они идут дальше», — сказал Филлипс.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки бойцами Южной группировки войск.

После этого Минобороны предложило ВСУ приостановить 6 июля обстрелы освобожденной Константиновки для гуманитарной акции по передаче тел украинских военнослужащих.