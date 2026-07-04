Британский журналист назвал освобождение Константиновки грандиозной победой
Журналист Филлипс: освобождение Константиновки в ДНР — грандиозная победа
Вооруженные силы России одержали грандиозную победу, освободив Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил британский журналист Грэм Филлипс в беседе с РИА «Новости».
Репортер связал значение Константиновки не только с военной ситуацией, но и с историей: именно там выпустили стекло, которое использовали для кремлевских звезд.
«И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам (военнослужащим ВС России — прим. ред.). И они идут дальше», — сказал Филлипс.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки бойцами Южной группировки войск.
После этого Минобороны предложило ВСУ приостановить 6 июля обстрелы освобожденной Константиновки для гуманитарной акции по передаче тел украинских военнослужащих.