Минобороны предложило ВСУ остановить удары по Константиновке для передачи тел

Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских военнослужащих в ближайший понедельник, 6 июля. Для этого украинским войскам предложили остановить обстрелы Константиновки с 12:00 до 18:00. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что местом передачи тел станет освобожденный город.

«В связи с освобождением российскими войсками города Константиновки и установления над ним полного нашего контроля российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте», — заявили в пресс-службе.

Для проведения процедуры передачи тел погибших украинской стороне необходимо остановить обстрелы Константиновки с 12:00 до 18:00 по московскому времени в понедельник, 6 июля.

Российское командование ожидает ответа украинской стороны до 12:00 воскресенья, 5 июля.

Об освобождении Константиновки бойцами Южной группировки войск начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск в минувшую пятницу, 3 июля.

Глава государства поблагодарил бойцов за проявленное мужество и отметил, что освобождение Константиновки стало важным шагом для продвижения к Славянску и Краматорску.