Мобилизация навредила украинской экономике, а боевые действия истощили войска. Британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале заявил о грядущем поражении Украины.

«Вооруженные силы Украины по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха налицо», — заявил он.

Меркурис заявил о сокращении экономики Украины. По его словам, из-за усиления мобилизации заводы остались без работников, в том числе незаменимых высококвалифицированных специалистов.

Украинское общество, как и армия, истощились, заявил Меркурис. Он отметил, что из-за отмены президентских выборов возникли сомнения в легитимности власти, а система электроснабжения страны близка к коллапсу.

Бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предупредил о новой волне оттока населения страны из-за проблем с энергетикой. Даже госучреждения перешли на экономию электричества, отказались от наружного освещения и кондиционеров.