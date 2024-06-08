Потное лето. Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
Премьер Шмыгаль призвал украинцев отключать кондиционеры и освещение
Украинские госучреждения попросили отказаться от использования кондиционеров и наружного освещения, чтобы экономить электричество. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль.
«Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров и наружного освещения зданий», — написал он.
По словам премьер-министра, аналогичные меры должны принять и все правоохранители, судебные учреждения и органы местной власти.
Украина потеряла более половины электрогенерации из-за повреждений объектов энергетики. Чиновники посоветовали украинскому населению готовиться к жизни в темноте. Так, постоянные перебои с электричеством происходят в жилом массиве Позняки в Киеве.