Свет частично пропал в Сумах и Сумской области
В Сумах и Сумской области Украины частично пропало электричество. Об этом в Telegram-канале написало издание «Страна.ua».
«В Сумах и области частично пропал свет, сообщают местные СМИ», — указали в сообщении.
По данным издания, 9 июня графики отключений по Украине не вводили. Причины отсутствия электроэнергии не сообщались. До этого в Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.
Украина потеряла более половины электрогенерации из-за повреждений на объектах энергетики. Власти предупредили населению, что придется готовиться к жизни в темноте. Также предстоящей зимой украинцы столкнутся с длительными отключениями света.
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