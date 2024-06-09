Свет частично пропал в Сумах и Сумской области

В Сумах и Сумской области Украины частично пропало электричество. Об этом в Telegram-канале написало издание «Страна.ua».

«В Сумах и области частично пропал свет, сообщают местные СМИ», — указали в сообщении.

По данным издания, 9 июня графики отключений по Украине не вводили. Причины отсутствия электроэнергии не сообщались. До этого в Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.

Украина потеряла более половины электрогенерации из-за повреждений на объектах энергетики. Власти предупредили населению, что придется готовиться к жизни в темноте. Также предстоящей зимой украинцы столкнутся с длительными отключениями света.