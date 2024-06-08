На Украине предрекли массовый отток населения

Энергодефицит грозит массовым оттоком населения, так как многие украинцы воспринимают перебои с электричеством как нечто более страшное, чем вооруженный конфликт в стране. Об этом заявил в эфире издания «Украинская правда» бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, Украина оказалась на грани экономического кризиса, сравнимого с ситуацией в Венесуэле, когда там произошел коллапс экономики. Аварийные отключения электричества вредят не только простым жителям, но и местному бизнесу, так как в таких условиях невозможно нормально работать. Все это сказывается и на доходах.

Коболев отметил, что многие люди, испытывающие дискомфорт из-за энергодефицита, возможно, будут покидать страну.

«А это будет означать, что мы теряем рабочую силу и бизнес останется просто без работников», — предупредил он.

Ранее украинский аналитик Алексей Кущ заявил о возникновении «тотальной социальной катастрофы» в жилмассиве Позняки в Киеве из-за перебоев с электроэнергией.