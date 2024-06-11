Солдат ВСУ отдали под суд за отказ идти на штурм, но потом передумали

Неподготовленных новобранцев на Украине отправили на штурм, но они отказались выполнять приказы. За это их сначала хотели отдать под суд, а затем передумали и расформировали подразделение, рассказал РИА «Новости» военнопленный Александр Журавель.

«Есть люди, которые боятся оружия. <…> Нас решили заслать на штурмы, но мы отказались. Нас сделали отказниками, мы все такие плохие. Сказали, что будут „шить дело“», — сказал он.

Солдаты, по его словам, верили, что суд встанет на их сторону. Они заявляли, что отказались идти на штурм из-за недостаточной подготовки и отсутствия информации о позициях противника. Журавель заявил, что до суда дело не дошло — его штурмовое подразделение просто расформировали и перевели бойцов в пехоту. Собеседник агентства 25 мая сдался в плен.

Специальные заградотряды заставляли украинцев участвовать в боевых действиях, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, им запрещали сдаваться в плен и буквально держали на прицеле.