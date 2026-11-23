В результате атаки беспилотников на Пермский край получил повреждения промышленный объект. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Он отметил, что обошлось без пострадавших. На место ЧП прибыли оперативные службы.

«Силы ПВО и мобильные огневые группы ведут отражение атаки вражеских беспилотников», — уточнил глава региона.

Манохин обратился к местным жителям и призвал не подходить к обломкам, а также не снимать их на камеру. Обо всех подозрительных объектах он рекомендовал сообщать по единому номеру 112.

Всего за ночь над регионами нейтрализовали 192 беспилотника самолетного типа. Налеты отбили в Кировской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, в Краснодарском крае, Татарстане, Башкирии и Крыму. В Минобороны уточнили, что системы противовоздушной обороны сбили БПЛА в период с с 20:00 до 08:00.