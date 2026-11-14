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    ВС России поразили инфраструктуру и сухогруз в порту Черноморск

    Фото: 360.ru

    Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по порту Черноморск в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Беспилотники поразили объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки военного имущества и находившийся на рейде сухогруз.

    Минувшей ночью армия России ударила по объектом энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины. В Прилуках Черниговской области российские БПЛА поразили электроподстанцию, возле села Матвеевка Запорожской области — два локомотива, а в Черном море — судно, которое перевозило в порт Одесса грузы военного назначения.

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