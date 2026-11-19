Беспилотники атаковали нефтяные резервуары около Альметьевска в Татарстане, ряд гражданских объектов получили повреждения. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. <…> Осколки повредили несколько гражданских объектов», — заявили в пресс-службе.

Крупного пожара удалось избежать благодаря работе автоматической системы пожаротушения и грамотным действиям служб безопасности.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО ликвидировали с 20:00 18 ноября до 08:00 19 ноября 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Дроны сбили над Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Курской, Воронежской и Белгородской областями, а также над Татарстаном.