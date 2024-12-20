«Бомбили, аж дом трясся». Житель Курской области рассказал о первых днях вторжения ВСУ

Вооруженные силы Украины при вторжении в Курскую область атаковали жилой сектор. Житель Октябрьского района рассказал военному следователю Следственного комитета России о сильных взрывах. 360.ru показал кадры опроса мужчины.

«Сначала взрывы были очень большие. <…> Где-то неделю бомбили, аж дом трясся. В городе взрывы большие были. Прямо около дома летают беспилотники, их видно прямо», — сказал он.

В самом начале операции ВСУ дети услышали громкие звуки, закричали и забежали в дом. Мужчина успокоил их. Ночью произошел взрыв такой силы, что они залезли под кровати. После этого глава семейства позвонил сыну и попросил забрать семью в город.

«Вызвали маршрутку, погрузили, что успели взять из дома. Что оставили, закрыли дверь. Курочки были, утки, собачки, кошки. Дети трясутся, орут. Взрыв был дальше. Мы думали, в дом попали», — рассказал мужчина.

Сын увез родственников к себе и снял квартиру, но она оказалась неотапливаемой. Спустя время семья перебралась в гостиницу.

«Начальство здесь очень хорошее, люди очень хорошие. Помогли нам с вещами, с едой помогли», — сказал пострадавший.

ВСУ пересекли границу и напали на Курскую область в начале августа. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Хинштейн сообщил, что некоторые села полностью уничтожены.