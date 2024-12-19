Путин гарантировал освобождение Курской области от ВСУ

Путин не усомнился в скором освобождении Курской области от украинских боевиков

Фото: РИА «Новости»

Российские войска выдавят украинских боевиков с территории Курской области, и сомнений в освобождении региона ни у кого нет. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что прямо сейчас, пока он отвечает на вопрос, российские военные ведут бой на территории Курской области. Поэтому нет никаких сомнений в том, что противника выдавят из региона.

«Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что до сих пор не понимает решения украинского командования, отдавшего приказ о заходе в Курскую область и удерживании территорий.

«Военного смысла не было никакого ни заходить Вооруженным силам Украины, ни держаться там, бросая на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Тем не менее это происходит. Мы совершенно точно их выбьем», — подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления глава государства заметил, что после освобождения Курской области там проведут оценку ущерба, который понес регион от вражеских войск. После этого начнется полное восстановление всех пострадавших населенных пунктов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте