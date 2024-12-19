Путин гарантировал освобождение Курской области от ВСУ

Путин не усомнился в скором освобождении Курской области от украинских боевиков

Российские войска выдавят украинских боевиков с территории Курской области, и сомнений в освобождении региона ни у кого нет. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что прямо сейчас, пока он отвечает на вопрос, российские военные ведут бой на территории Курской области. Поэтому нет никаких сомнений в том, что противника выдавят из региона.

«Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что до сих пор не понимает решения украинского командования, отдавшего приказ о заходе в Курскую область и удерживании территорий.

«Военного смысла не было никакого ни заходить Вооруженным силам Украины, ни держаться там, бросая на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Тем не менее это происходит. Мы совершенно точно их выбьем», — подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления глава государства заметил, что после освобождения Курской области там проведут оценку ущерба, который понес регион от вражеских войск. После этого начнется полное восстановление всех пострадавших населенных пунктов.