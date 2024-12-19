Из-за действий ВСУ некоторые села в Курской области полностью исчезли

В Курской области из-за действий ВСУ часть сел оказались частично или полностью снесены. На это указал врио главы региона Александр Хинштейн .

«Но, с высокой вероятностью, мы понимаем, что часть из них полностью либо частично снесены с лица земли и нам предстоит отстраивать все это заново», — подчеркнул он.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал восстановить всю утраченную инфраструктуру.

«Работа предстоит, без преувеличения, просто колоссальная», — подчеркнул Хинштейн.

Врио губернатора Курской области не стал уточнять, сколько населенных пунктов региона пострадали из-за действий украинских боевиков.

«Да это и сделать невозможно до тех пор, пока окончательно наша земля не будет освобождена и мы не увидим, что произошло с селами, поселками, городами», — добавил он, заявив, что в любом случае все объекты отстроят заново.