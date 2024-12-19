Путин пообещал восстановить поврежденное жилье в Курской области

Россия восстановит все поврежденные населенные пункты в Курской области. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

По его словам, точный ущерб станет известен, когда националистов выбьют с территории региона.

«Но, а — точно выбьют, б — после этого можно будет оценить ущерб», — ответил президент.

Ранее президент заявил, что у него нет сомнений в полном освобождении региона от боевиков ВСУ. Он отказался назвать точную дату, но подчеркнул, что российские бойцы занимаются этим «прямо сейчас».

Путин добавил, что до сих пор не понимает решения командования ВСУ, отдавшего приказ о заходе и удерживании территорий в Курской области. Глава государства подчеркнул, что военного смысла в этом не было никакого, а противник теряет свои лучшие подразделения и штурмовые группы.