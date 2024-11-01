Более 80 украинских беспилотников уничтожили ночью над 6 регионами России

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 83 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Больше всего дронов (36 БПЛА) уничтожили над территорией Курской области. Еще 20 ликвидировали в Брянской области, 12 — в Крыму.
«Восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что беспилотник упал на территории нефтебазы в Светлограде. Обошлось без пострадавших. Удар дрона попал на видео. До этого массированной атаке ВСУ подвергся Бердянск. Одна женщина погибла.
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