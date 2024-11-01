Беспилотник рухнул на территории нефтебазы на Ставрополье

Владимиров заявил о падении БПЛА на территории нефтебазы в Светлограде

Беспилотник упал минувшей ночью на территории нефтебазы в Светлограде. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — добавил он.

Никаких других подробностей о последствиях случившегося Владимиров не привел.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 83 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Из них 36 сбили над Курской областью, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над Крымом, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над Орловской областью и три — над Белгородской.