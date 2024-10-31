Тело женщины нашли при разборе завалов в Бердянске после атаки ВСУ

Балицкий: при разборе завалов после удара ВСУ в Бердянске нашли тело женщины

В результате удара ВСУ по Бердянску повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома, а также магазин и здание управления соцзащиты населения, написал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины.

«Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь», — отметил глава региона.

Он добавил, что в больницах находятся трое пострадавших. Медики оказали им помощь, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

На одном из дронов, которыми ВСУ атаковали город, были надписи. На обломке беспилотника было написано «Бердянск — это Украина, или руины».