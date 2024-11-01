Удар беспилотника по нефтебазе на Ставрополье попал на видео

Telegram-канал Baza показал видео удара БПЛА по нефтебазе на Ставрополье

В Сети появились кадры удара беспилотника по нефтебазе в Ставропольском крае. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, дрон рухнул на территории нефтехранилища в городе Светлограде. После взрыва начался пожар. В результате никто не пострадал.