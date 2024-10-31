Бердянск подвергся массированной атаке ВСУ. Есть пострадавшие

Балицкий: три человека пострадали при массированной атаке ВСУ по Бердянску

Три человека получили ранения в результате массированной атаки ВСУ на Бердянск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу», — написал он.

Власти приняли решение во время сохраняющейся угрозы приостановить работу детских садов и социальных учреждений до полной стабилизации обстановки. Как отметил Балицкий, предположительно, боевики ВСУ использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов.

В Бердянске продолжает работать система противовоздушной обороны. Администрация муниципалитета предупредила об атаке дрона-камикадзе по порту. Губернатор призвал население сохранять спокойствие, а водителей воздержаться от поездок.