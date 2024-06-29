Более 20 человек остались в больницах после ракетной атаки ВСУ на Севастополь
Губернатор Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 раненных при атаке ВСУ
К утру 29 июня в больницах Севастополя оставались 23 человека, пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Среди них трое детей. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил, что еще 22 пациента — 12 детей и 10 взрослых — направили на лечение в ведущие медучреждения Москвы. Столичные врачи оценивают состояние троих пострадавших как стабильно тяжелое, еще 12 — как среднетяжелое. Семь человек находятся в состоянии легкой степени тяжести. Один ребенок в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что состояние четверых раненых детей, привезенных в РДКБ Минздрава, стабильно. Каждому из них провели операцию.
В результате атаки ракетами ATACMS на пляж «Учкуевка» в Севастополе 23 июня погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще более 150 человек получили ранения. Очевидец описал журналистам хронологию удара.