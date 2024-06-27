Очевидец описал хронологию удара ВСУ по пляжу в Севастополе

РИА «Новости»: между хлопками и разрывом кассет в Севастополе прошло 45 секунд

Фото: РИА «Новости»

Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе рассказал, как поминутно развивались события в день атаки ВСУ. Очевидец описал происходящее в комментарии РИА «Новости».

По словам мужчины, между хлопками и разрывом кассет прошло 45 секунд. После громких звуков на пляже началась паника. Удар пришелся на такое время, когда у моря собралось много людей. Мужчина добавил, что севастопольцы привыкли к учениям, но на этот раз соответствующих оповещений не было.

«Люди спокойно лежали, когда в 12:15 послышались хлопки», — поделился очевидец.

Вооруженные силы Украины 23 июня ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Жертвами атаки стали четыре человека.

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