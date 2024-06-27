Очевидец описал хронологию удара ВСУ по пляжу в Севастополе
РИА «Новости»: между хлопками и разрывом кассет в Севастополе прошло 45 секунд
Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе рассказал, как поминутно развивались события в день атаки ВСУ. Очевидец описал происходящее в комментарии РИА «Новости».
По словам мужчины, между хлопками и разрывом кассет прошло 45 секунд. После громких звуков на пляже началась паника. Удар пришелся на такое время, когда у моря собралось много людей. Мужчина добавил, что севастопольцы привыкли к учениям, но на этот раз соответствующих оповещений не было.
«Люди спокойно лежали, когда в 12:15 послышались хлопки», — поделился очевидец.
Вооруженные силы Украины 23 июня ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Жертвами атаки стали четыре человека.