Врач РДКБ рассказал о состоянии пострадавших от удара ATACMS в Крыму детей
Хирург Нарбутов: состояние раненных в Севастополе детей стабилизировалось
Четверо пострадавших от обстрела детей, привезенных из Севастополя в РДКБ Минздрава, находятся в стабильном состоянии. Об этом заявил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов, его процитировала пресс-служба больницы.
Специалист рассказал, что врачи провели операции всем маленьким пациентам.
«Все дети в стабильном состоянии, и двое уже переведены в профильные отделения, где находятся вместе с родителями», — подчеркнул хирург.
Нарбутов добавил, что одному ребенку провели малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое позволит ему в более раннем периоде перейти к этапу восстановления. Детям обеспечили комплексную высокотехнологичную помощь. По мнению врачей, у всех пациентов наблюдается положительная динамика состояния.
В больницах Севастополя лечение проходят 47 россиян, пострадавших из-за атаки ВСУ, сообщили «Известия». Украинские боевики атаковали городской пляж американскими ракетами ATACMS 23 июня.