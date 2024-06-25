Эвакуацию пострадавших из Севастополя на лечение в Москву сняли на видео

В больницах Севастополя остались 50 пострадавших при ракетном ударе. Выписали семерых, еще более 20 отправили на лечение в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжелом стабильном состоянии один взрослый пациент», — сказал он.

Выписали семерых, в том числе четырех детей. Развожаев сообщил, что 22 человека отправили в Москву, из них 10 взрослых. Их приняли в Боткинской больнице, Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и других учреждениях. Губернатор заявил, что состояние двух эвакуированных детей крайне тяжелое, девяти пациентов — стабильно тяжелое.

В тяжелом состоянии к утру 25 июня находились 14 пострадавших, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его информации, на стационарном лечении в Москве и Севастополе оставались 77 человек.