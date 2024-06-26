«Наше общее горе». Погибшую при обстреле Севастополя девочку похоронили на «Алле славы»

Развожаев: погибшую при атаке на Севастополь девочку похоронили на «Аллее славы»

Фото: РИА «Новости»

Двухлетнюю девочку, погибшую во время атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, похоронили на «Аллее славы». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Девочка была долгожданным ребенком и единственной дочерью. Двое братьев до сих пор не могут поверить, что их сестры больше нет, написал глава Севастополя.

«Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы», — подчеркнул он.

ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS 23 июня. Из-за случившегося в городе ввели режим ЧС. Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили «Известия».

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