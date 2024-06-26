«Наше общее горе». Погибшую при обстреле Севастополя девочку похоронили на «Алле славы»

Развожаев: погибшую при атаке на Севастополь девочку похоронили на «Аллее славы»

Двухлетнюю девочку, погибшую во время атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, похоронили на «Аллее славы». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

Девочка была долгожданным ребенком и единственной дочерью. Двое братьев до сих пор не могут поверить, что их сестры больше нет, написал глава Севастополя.

«Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы», — подчеркнул он.

ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS 23 июня. Из-за случившегося в городе ввели режим ЧС. Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили «Известия».