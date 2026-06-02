За минувшую неделю жертвами обстрелов ВСУ стали 182 мирных жителя, включая восемь детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник .

Всего погибли 35 человек.

«В преддверии Дня защиты детей украинскими извергами было убито три и ранено восемь несовершеннолетних детей. <…> Наиболее трагические последствия были зафиксированы в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары беспилотников привели к гибели и детей, и гражданских взрослых», — заявил дипломат.

По данным Мирошника, ВСУ сознательно эскалировали ситуацию, увеличив число атак дронов на гражданские объекты, дороги и инфраструктуру. Под удар попала и Запорожская АЭС: дрон-камикадзе атаковал машинный зал энергоблока в 10 метрах от реакторного отсека. Уничтожены шесть пассажирских автобусов и две «Газели» для развоза дежурных смен.

Всего за неделю украинские военные выпустили по гражданским объектам не менее 3 754 боеприпасов. Мирошник перечислил трагические эпизоды: гибель семьи с двумя детьми в Горловке, пятилетнего ребенка в Геническе, трех работников водоканала в Углегорске. Также ранены сотрудники скорой и МЧС.