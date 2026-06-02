Более 180 человек получили ранения при ударах ВСУ за прошедшую неделю

Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 182 мирных жителя
За минувшую неделю жертвами обстрелов ВСУ стали 182 мирных жителя, включая восемь детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Всего погибли 35 человек.
«В преддверии Дня защиты детей украинскими извергами было убито три и ранено восемь несовершеннолетних детей. <…> Наиболее трагические последствия были зафиксированы в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары беспилотников привели к гибели и детей, и гражданских взрослых», — заявил дипломат.
По данным Мирошника, ВСУ сознательно эскалировали ситуацию, увеличив число атак дронов на гражданские объекты, дороги и инфраструктуру. Под удар попала и Запорожская АЭС: дрон-камикадзе атаковал машинный зал энергоблока в 10 метрах от реакторного отсека. Уничтожены шесть пассажирских автобусов и две «Газели» для развоза дежурных смен.
Всего за неделю украинские военные выпустили по гражданским объектам не менее 3 754 боеприпасов. Мирошник перечислил трагические эпизоды: гибель семьи с двумя детьми в Горловке, пятилетнего ребенка в Геническе, трех работников водоканала в Углегорске. Также ранены сотрудники скорой и МЧС.